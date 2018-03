Polícia começa a listar suspeitos de crime no Pará

O secretário de Segurança Pública do Pará, Luiz Fernandes Rocha, acompanhou ontem os trabalhos de investigação em Nova Ipixuna, município no sudeste do Estado. Ele chegou ao local do crime na noite de terça-feira, acompanhado do delegado-geral-adjunto do Pará, Rilmar Firmino. Rocha também esteve na Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá, cidade mais próxima à área do Projeto de Assentamento Agroextrativista Praialta-Piranheira, onde o casal foi morto em uma emboscada.

"Assim que cheguei à Marabá, fui até a delegacia. Também estive na casa da família das vítimas, que está muito chocada, eu diria até dispersa em colaborar com as investigações. Mas, vimos que os familiares têm absoluta certeza de que vamos chegar aos culpados", disse o secretário.

Rocha informou que os peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, de Marabá, já têm elementos para provar que o crime foi premeditado. "Tudo indica que foi um crime planejado, pois o assassino ficou esperando o casal passar", afirmou. Segundo o secretário, a polícia não sabe se alguém testemunhou o duplo homicídio.

Além da Polícia Civil, homens da Polícia Federal atuam no caso, conforme determinação direta da presidente Dilma Rousseff ao Ministério da Justiça. O superintendente da PF no Pará, Manoel Fernando Abbadi, enviou uma equipe para Marabá para acompanhar as investigações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.