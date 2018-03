Polícia Civil prende fraudadores que agiam no governo do DF

BRASÍLIA - A Divisão Especial de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Decap) da Polícia Civil do Distrito Federal faz nesta terça-feira, 6, uma operação para desmantelar uma organização especializada em fraudes no fornecimento de medicamentos e materiais para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foram presas duas pessoas nesta manhã, envolvidas com o grupo que falsificava assinatura de diretores da Secretaria para anistiar multas aplicadas contra empresas inadimplentes e promover o desvio de material hospitalar.

As ações são o desmembramento da operação EIR, desencadeada há uma semana. Na ocasião foi presa uma servidora comissionada da Secretaria de Saúde.