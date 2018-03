Polícia Civil investiga morte de extrativistas no Pará A Polícia Civil do Pará investiga a morte do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. Eles foram mortos a tiros na manhã de ontem, na área do Projeto de Assentamento Agroextrativista Praialta-Piranheira, na comunidade de Maçaranduba 2, localizada a 45 quilômetros da sede do município de Nova Ipixuna, no sudeste do Estado.