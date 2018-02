Polícia Civil diz que prioridade é identificar corpos O delegado da Polícia Civil e diretor da Deinter-6, Aldo Galiano, disse nesta quinta-feira, 14, que a prioridade da corporação é identificar os corpos das sete vítimas do acidente aéreo em Santos para liberá-los para as famílias. "A Polícia Civil está mais preocupada em liberar os corpos para as famílias", disse, durante entrevista a jornalistas no local do acidente.