Polícia captura dois foragidos da justiça em Diadema

Um casal foragido da justiça foi recapturado pela PM, no final da noite de quinta-feira, 28, ao lado de um adolescente após policiais do 24º Batalhão pararem um Fiat Pálio vermelho na Avenida Dona Ruice Ferraz Alvim, no Jardim Ruice, em Diadema, no Grande ABC.

Com o trio, especializado em roubo de veículos, foi apreendido um revólver calibre 32. Segundo a PM, o criminoso foragido havia deixado, após ser beneficiado pela saída temporária, um presídio paulista no Dia dos Pais do ano passado e não retornou para a prisão. A mulher, condenada por tráfico de drogas, é foragida da justiça do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Diadema.