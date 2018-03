Polícia adia depoimento sobre caso da índia Xavante

O depoimento dos três antropólogos, que foram convocados pela Polícia Civil do Distrito Federal para colaborar no esclarecimento sobre a morte da índia Jaiya Xavante, foi adiado. Ele iriam depor nesta segunda-feira, 14, mas não compareceram à 2ª Delegacia de Polícia, onde corre o inquérito. Novo depoimento foi marcado para quarta-feira 16, Jaiya Xavante morreu no último dia 25, depois de ter se submetido a uma cirurgia no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Segundo a polícia, a adolescente teria sido violentada. O delegado-chefe da 2ª DP, Antônio José Romeiro, também não compareceu à delegacia. Os antropólogos serão ouvidos para dar um parecer sobre a hipótese, levantada por uma fonte da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) ouvida pela TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação, de que a tia da menina seria a autora das agressões que levaram Jaiya à morte. A Polícia Federal, que também está investigando o caso, informou, por meio de sua assessoria, que ainda não tem novidades sobre o caso.