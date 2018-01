Polícia acha drogas na casa de Cássia Eller Pequenas quantidades de drogas foram encontradas no apartamento onde viviam Cássia Eller e Maria Eugênia Vieira Martins, o que levou o delegado Gláucio Santos de Souza, que investiga as circunstâncias da morte da cantora, a chamar novamente Maria Eugênia a depor. No imóvel, no Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro, foram achadas, na madrugada desta sexta-feira, de 30 a 50 gramas de uma erva seca, além de bolinhas. O pai de Cássia, o militar Altair Eller, disse que, até o final da semana que vem, vai entrar com pedido de impugnação da guarda provisória de seu neto Chicão, de oito anos, concedida pela Justiça à Eugênia, porque disse acreditar que ele é mais apto para cuidar da criança. O material encontrado no apartamento da artista foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), que deve divulgar o resultado da análise nos próximos dias. Existe a suspeita de que se trata de maconha ou haxixe. A busca foi feita depois do depoimento do pai de Cássia, em que ele levantou a suspeita de que Eugênia fazia uso de drogas, já que Cássia era usuária confessa, e as duas viviam juntas havia 14 anos. Segundo o advogado de Eller, Ricardo Azevedo Leitão, os ?detalhes aterradores? do depoimento de seu cliente à polícia ? entre eles, que ele tomou conhecimento do uso de drogas injetáveis no apartamento (embora Eller não tenha afirmado quem o fazia) ? ?não deixam dúvidas de que Eugênia não é apta a cuidar de Chicão.? ?Os fatos que foram revelados à polícia certamente vão alterar a opinião da Justiça e da sociedade em geral?, afirmou Leitão. O advogado ainda acrescentou: ?Imagina se a polícia encontra uma seringa usada no apartamento. É só fazer um teste de impressão digital para ver se quem usou foi Cássia ou Eugênia. O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro que um menor não pode viver sob tutela de uma pessoa que vive numa casa onde há usuário de drogas.? Em seu primeiro depoimento à polícia, Eugênia confirmou que Cássia usava cocaína, mas disse que ela estava sob tratamento para se livrar do vício. O advogado Marcos Campuzano, que defende Eugênia, não acredita que a Justiça decida conceder a guarda de Chicão ao avô. O advogado de Altair Eller vai pedir esta semana informações sobre contas bancárias conjuntas de Cássia e Eugênia e também pretende contactar a gravadora Universal para se inteirar das prestações de contas quanto à venda de CDs e renda de shows da cantora.