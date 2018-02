Polêmica sobre transposição é 'desnecessária', diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, durante entrevista a emissoras de rádio no canteiro de obras de transposição do Rio São Francisco, que o debate em torno do projeto é "uma celeuma desnecessária e fora do tempo". A uma pergunta sobre a preocupação de ambientalistas com o risco de o rio se enfraquecer e de vir a faltar água em Minas Gerais por causa do seu aproveitamento no Nordeste do País, o presidente respondeu que os 26 metros cúbicos de água que serão retirados do rio por segundo equivalem a "um copo de água", se for levado em conta o volume do São Francisco.