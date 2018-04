Polêmica foi principal marca de Clodovil, diz Temer

O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), afirmou nesta quarta-feira, 18, que a principal característica do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP) foi a polêmica. Temer, que foi ao velório do deputado, em São Paulo, acrescentou: "Mas a polêmica também é uma marca da democracia." Após homenagear o deputado, Temer afirmou que se tornou amigo de Clodovil na Câmara. "Ele tinha uma personalidade fortíssima e era agente de muitas afirmações polêmicas, o que é útil para democracia."

Veja também:

Especial: relembre a trajetória do ex-estilista e deputado

Corpo de Clodovil chega à Assembleia de SP para velório

Coronel da PM paulista assume vaga deixada por Clodovil

Órgãos de Clodovil não poderão ser doados, diz hospital

O presidente da Câmara apontou que o deputado, apresentador e estilista "marcou presença" na Casa. Com relação à última proposta de Clodovil, de reduzir o número de deputados de 513 para 250, Temer afirmou que ela estava "apenas no início", e ponderou: "É evidente que, não existindo mais a figura do Clodovil, (o projeto) deixa de ter um defensor muito vigoroso."

Temer afirmou que foi um dos primeiros a receber a ligação de Clodovil na noite de quinta-feira passada informando sobre a absolvição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da acusação de infidelidade partidária por ter trocado o PTC pelo PR. "Ele iria nos dar um jantar (de comemoração)", disse. Segundo o líder do PR na Câmara, Sandro Mabel (GO), Clodovil ficou "radiante com a decisão do TSE". "Ele era uma pessoa muito sensível", avaliou. "Ele faleceu num momento de bem com a vida", completou Mabel.