Polarização PT-PSDB vai acabar, diz coordenador do PSB O coordenador do programa de governo de Eduardo Campos (PSB), Maurício Rands, disse que a polarização da campanha eleitoral à Presidência da República entre PT e PSDB vai acabar a partir do momento que a população conhecer as propostas e feitos do candidato no governo de Pernambuco. "Quando a população conhecer o governo Campos em Pernambuco, ela vai superar a polarização", disse, durante discurso em seminário do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), realizado nesta terça-feira, 05, na capital paulista.