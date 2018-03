Poema de Paulo Freire inspira posse de petista no Recife O prefeito eleito do Recife, João da Costa (PT), foi empossado hoje na Câmara de Vereadores, com um discurso inspirado num poema de Paulo Freire, escrito durante o exílio em Santiago do Chile, em 1969, chamado É sempre Recife. Por meio do poema, João da Costa declarou seu amor pela cidade, a influência em sua política socialista e o seu compromisso com os excluídos. Após a cerimônia na Câmara, Costa seguiu para a Prefeitura, para a cerimônia de transmissão de cargo. Ele receberá o posto do ex-prefeito João Paulo (PT), que teve dois mandatos consecutivos e foi um de seus maiores cabos eleitorais na campanha eleitoral, apontado como responsável pela vitória em primeiro turno.