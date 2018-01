Podem vir quente que estamos fervendo, avisa Heloísa Helena Heloísa Helena chorou muito e fez muita gente chorar hoje em União dos Palmares (AL), onde há trezentos anos o negro Zumbi se refugiou. No lançamento oficial de sua candidatura à Presidência pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a senadora soltou seu grito de guerra: ?Vamos à luta, vamos à vitória, vamos dizer para os farsantes neoliberais e para os representantes do parasitismo político que ousam pensar que são donos do Brasil, vamos dizer que podem vir quente que nós estamos fervendo.? Diante do palanque que dividiu com o vice de sua chapa, o economista César Benjamin, Heloísa Helena encontrou cerca de 600 pessoas dispostas a cantar pelo fim do imperialismo, do latifúndio e da especulação - as palavras de ordem do partido que a senadora fundou depois de romper com o PT. Ao falar, a senadora não poupou os adversários. ?Sei o esforço de todos aqui, militantes que sem o dinheiro público roubado, sem os dólares nas peças íntimas do vestuário masculino, sem AeroLula nem jatinho, sem absolutamente nada, vieram até aqui nesse dia tão precioso?, discursou. O esforço, de fato, não foi pequeno. Devido a chuvas torrenciais nos últimos dias, os acessos da região estão em estado precário. O PSOL pretendia fazer o encontro no alto da montanha em que Zumbi se refugiava, mas diante da dificuldade para chegar acabou mudando a reunião para um ?palhoção? montado para receber a festa de São João da cidade. Heloísa Helena foi cumprimentada pelo irmão Hélio, por ex-professoras da Federal de Alagoas, por padres e companheiros de partido. Comovida, retomou a palavra em lágrimas. ?Vai ser muito duro enfrentar a estrutura do poder político e econômico?, disse. ?Eu me orgulho de não ter me vendido nem me acovardado. Onde estiver vou poder olhar de cabeça erguida, porque a minha infância pobre eu soube honrar.?