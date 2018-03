Podem vascular tudo que fiz na campanha de Dilma, afirma ministro

Brasília - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, afirmou nesta quarta-feira, 13, ter orgulho de ter sido tesoureiro da campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff e que não há irregularidades na arrecadação. "Podem vasculhar tudo que eu fiz na campanha enquanto tesoureiro que nada vão achar. Por isso que as contas da presidente foram aprovadas por unanimidade pelos ministros do TSE", afirmou.

O ministro, que participa nesta manhã de audiência pública em comissão da Câmara, respondeu a questionamento de Izalci Lucas (PSDB-DF). O deputado pediu um comentário de Edinho sobre as denúncias de repasse de dinheiro fruto de desvios para o caixa da legenda. Em meio às investigações da Operação Lava Jato, que apura esquema de corrupção envolvendo contratos da Petrobrás, delatores e empresários suspeitos de envolvimento com o caso, afirmaram que parte do dinheiro desviado de contratos da estatal eram direcionados a partidos como doação oficial de campanha.

"Sou contra a criminalização da política e penso que a verdade de todos os fatos têm que vir a público o mais rápido possível, porque a criminalização da política é ruim para todos nós", disse. "Não tenho nenhum problema com isso, tenho orgulho da função que tive", complementou.

Nessa terça-feira, 12, o ministro Gilmar Mendes, relator das contas eleitorais da campanha de Dilma em 2012, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontou "possíveis irregularidades" em uma das fornecedoras das campanhas da petista. Em ofícios encaminhados a quatro órgãos federais, Mendes destacou a atuação da VTPB Serviços Gráficos, que também prestou serviços às campanhas de Aécio Neves (PSDB), Arlindo Chinaglia (PT-SP), Rui Costa (PT) e José Serra (PSDB-SP).