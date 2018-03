Pode sair hoje a definição sobre substituto de Hélio Costa

O futuro ministro das Comunicações deve ser definido daqui a pouco, na reunião que o ministro Hélio Costa terá nesta quarta-feira, 31, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro Cultural Banco do Brasil. Costa vai disputar o governo de Minas Gerais, pelo PMDB. O futuro ministro da Agricultura, Wagner Rossi, despachará com o presidente no CCBB logo em seguida ao encontro com Costa.

Veja também:

Dez ministros deixam o governo para disputar eleições

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Patrus Ananias deixa pasta para brigar em MG

Veja a lista de quem sai e quem entra

A cerimônia de posse dos novos ministros está marcada para as 11 horas, no Palácio do Itamaraty. Dez ministros deixarão o governo para disputar as eleições de outubro. São eles: Dilma Rousseff (Casa Civil);governo Reinhold Stephanes (Agricultura), Hélio Costa (Comunicações), Alfredo Nascimento (Transportes), Carlos Minc (Meio Ambiente), Edison Lobão (Minas e Energia), Edson Santos (Igualdade Racial), Geddel Vieira Lima (Integração Nacional), José Pimentel (Previdência) e Patrus Ananias (Desenvolvimento Social).

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ainda não decidiu se fica ou se sai do governo. Na terça-feira, 30, em reunião no CCBB, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que Meirelles continue no Banco Central, até o final do governo. Meirelles pediu 24 horas para tomar uma decisão.