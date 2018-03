Pneumonia de Dilma foi diagnosticada na quinta-feira A presidente Dilma Rousseff está com um foco de pneumonia no pulmão esquerdo. A doença foi diagnosticada na quinta-feira, quando ela começou a tomar antibióticos e confirmada hoje por outros exames realizados no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Dilma deverá tomar o medicamento por mais dez dias. As informações são do médico da presidente, Roberto Kalil Filho. Durante uma rápida entrevista coletiva, hoje, o médico disse que a presidente apresentava um "estado gripal há dez dias".