PNAD mostra 'avanço nas conquistas sociais', afirma Lula

Os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNDA) de 2008 mostram "avanço nas conquistas sociais do povo brasileiro", disse nesta segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa semanal de rádio "Café com o Presidente".

"Um avanço lento", disse, ao confrontá-lo a uma subida "degrau por degrau". Lula afirmou que tornar melhores as condições de vida dos cidadãos com a ampliação da massa salarial, da coleta de esgoto e de casas prova que o Brasil "encontrou, definitivamente, seu caminho".

"Estamos melhorando a vida das pessoas. Agora, mais importante ainda é que a gente continue garantindo que as pessoas tenham, ano a ano, as conquistas. Depois que vier uma outra pessoa governar este país, se ela continuar fazendo com que haja avanço nas conquistas das pessoas, a gente pode concluir que, dentro de mais dez ou 15 anos, estaremos num patamar de desenvolvimento e de conquista social muito mais importante para o povo brasileiro", declarou.

Zoneamento - Ele afirmou também acreditar que o governo quer demonstrar que tem a capacidade de criar uma matriz energética menos poluidora para a Terra, ao falar sobre o projeto de zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, lançado na semana passada.

"Talvez, no mundo inteiro, ninguém nunca tenha feito o que fizemos aqui", afirmou. Segundo o presidente, o governo quer mostrar ao mundo que o etanol é uma energia renovável "extraordinária" e que pode permitir, por exemplo, a redução na emissão de gases de efeito estufa.

"O principal é que preservamos algumas áreas muito importantes", disse, ao referir-se à Amazônia, ao Pantanal e à Bacia do Alto Paraguai. Lula afirmou que países ricos reclamam dos efeitos provocados pelo aquecimento global, mas pouco fazem para resolver a questão.