PMs são presos por incitar nova greve na Bahia Cinco líderes do movimento dos policiais militares foram presos na madrugada de hoje a mando do comando da corporação acusados de incitar uma nova greve dos policiais no carnaval. O sargento Naílson Araújo Cruz, o cabo Edmilson Simões da Silva e os soldados Wellington dos Anjos, Antonio Jorge Mendes e Dulcinéia Souza foram detidos supostamente quando utilizavam o sistema de rádio das viaturas da PM para convocar os policiais. Eles estão presos no Batalhão de Choque da PM. Foi exatamente por causa da prisão de dois líderes dos PM que a greve dos policiais foi deflagrada em julho passado, provocando pânico em Salvador e diversas cidades do interior. Depois de 13 dias os policiais resolveram retornar ao trabalho mesmo sem aceitar a proposta do governo, um aumento escalonado de 21%. Eles reivindicavam um piso salarial de R$ 1,2 mil. Os líderes do movimento deram um prazo até o dia 31 de dezembro para que o governo estadual apresentasse uma contra-proposta "satisfatória" e alegam que isso não ocorreu. Por essa razão estão planejando uma greve durante o carnaval quando Salvador recebe quase um milhão de turistas. A deputada estadual Moema Gramacho (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, acompanha o movimento dos policiais e disse que o governo baiano está "cometendo os mesmos erros que cometeu na greve de julho". Ela enviou um ofício ao ministro da Justiça, Aloysio Nunes, pedindo intervenção federal no caso para evitar uma nova greve. Também anunciou a criação amanhã de uma comissão de deputados para acompanhar a situação e ajudar nas negociações. "Os policiais estão na expectativa da abertura do diálogo e do fim da demagogia", disse.