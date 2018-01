PMN pede à presidência do Senado cassação de Diniz O PMN protocolou hoje na presidência do Senado uma representação pedindo a cassação do mandato do senador Aníbal Diniz (PT-AC). No documento, o partido reitera as alegações do mandato de segurança protocolado ontem no Supremo Tribunal Federal (STF), de que o senador obteve o mandato mediante a prática dos crimes de falsidade ideológica, improbidade administrativa e abuso do poder econômico.