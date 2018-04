PMDB vai lançar Michel Temer para presidência da Câmara

O PMDB na Câmara dos Deputados vai lançar o nome de Michel Temer (SP) para disputar a presidência da Câmara, segundo informações da liderança do partido na Câmara. Ao estadao.com.br, a assessoria do deputado Henrique Alves disse que a reunião da bancada está prevista para às 15 horas desta quarta-feira, 8, e outros dois parlamentares também devem anunciar sua intenção de concorrer à vaga: Rita Camata (ES) e Osmar Serraglio (PR), avulso. Atualmente, o cargo é ocupado pelo petista, também de São Paulo, Arlindo Chinaglia. Em 2006, um acordo assinado entre os partidos possibilitou a eleição de Chinaglia para a Câmara, e, em troca, o PT devolveria o apoio recebido em 2009. No Senado O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, admitiu na segunda-feira ter sido sondado por lideranças de seu partido, o PMDB, para disputar em fevereiro a presidência do Senado. Lobão é senador eleito pelo PMDB do Maranhão. "Alguns líderes chegaram a fazer uma manifestação nessa direção", afirmou. Contudo, ele disse que, se depender dele, prefere continuar no ministério. "Acho que estamos realizando um trabalho aqui. Prefiro ficar. Mas o que o partido decidir, eu cumprirei."