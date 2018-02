PMDB vai lançar candidato próprio à Prefeitura de SP Depois de se tornar alvo do assédio de partidos como PSDB, PT e DEM, o PMDB anunciou ontem que lançará candidato próprio à Prefeitura de São Paulo. A resolução saiu de reunião da Comissão Executiva do partido no Estado, liderada pelo ex-governador Orestes Quércia. A sigla definiu pelo menos 2 nomes a serem consultados para a vaga: seu presidente nacional, o deputado Michel Temer, e a candidata ao Senado em 2006, Alda Marco Antônio. O PMDB formou uma comissão que terá 30 dias para apresentar um candidato. Além disso, o partido vai encomendar uma pesquisa de opinião. ?Queremos sentir as demandas sociais, para elaborar uma proposta de governo?, disse Quércia. ?O PMDB, primeiro, tem força aqui em São Paulo. Segundo, tem tempo na TV. É um partido que, evidentemente, pode ganhar uma eleição.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.