PMDB e PSDB fazem discursos duros contra a presidente em sessão do impeachment

Deputados do PMDB e do PSDB adotaram discurso agressivo para falar contra governo. O PMDB inaugurou a sessão. Cinco deputados se revezaram no púlpito por uma hora com discursos duros contra a presidente. A exceção foi o líder da bancada, Leonardo Picciani (RJ), que trouxe fala mais neutra, embora tenha reconhecido que maior parte da bancada votará contra o impeachment.

Entre tucanos o tempo de bancada na tribuna foi gasto para argumentar que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. "Fraudaram as contas públicas, falsificaram os balanços, destruíram a confiança dos agentes econômicos. Não é um erro de contador, não é um crime menor. É um crime de responsabilidade", afirmou o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE).

"Quero fazer um apelo aos meus companheiro de bancada. Seja qual for o resultado, que todos tenhamos a grandeza com o País. Grandeza que faltou depois da eleição de 2014. Faltou a compreensão de que havia uma divisão no País e que era preciso estabelecer as pontes", declarou Picciani. Ele agradeceu a compreensão dos colegas de bancada pelo seu posicionamento contrário ao impeachment e fez críticas tanto ao governo quanto à oposição.

O deputado Lelo Coimbra (ES) mostrou o tem crítico que os demais na bancada adotariam durante o tempo de discurso do PMDB. Confrontando diretamente a presidente, apontando o desgaste econômico e político do governo, o deputado apresentou seu posicionamento favorável ao impeachment.

Coimbra afirmou que o governo está na "xepa", o fim da feira, oferecendo os últimos cargos em troca de apoio. Ele também acusou a presidente de construir uma narrativa "falaciosa" de golpe, enquanto o ex-presidente Lula coordena uma presidência paralela em hotel ao lado do Alvorada.

Osmar Serraglio (PR), Soraya Santos (RJ) e Manoel Júnior (PB) seguiram o mesmo discurso, parabenizaram o parecer do relator da comissão especial do impeachment, Jovair Arantes (PDT-GO), e também defenderam o vice-presidente Michel Temer. Serraglio afirmou que o vice não confabulou contra a presidente, mas que se destacou naturalmente. Soraya disse que Temer é o "farol e a esperança" do Brasil.

Tucanos. Para Carlos Sampaio (SP), coordenador jurídico do PSDB, o PT tinha um mantra de que as pedaladas não configuravam crime, sendo a reeleição de Dilma um sinônimo de impunidade. "Para alegria da população brasileira, vem o TCU, a mais alta corte, e diz que a presidente Dilma cometeu fraude fiscal", disse.

Sampaio ainda alfinetou o Advogado-Geral da União, José Eduardo Cardozo, que não teve sucesso em pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a invalidação do relatório aprovado pela comissão especial do impeachment. "Ministro José Eduardo Cardozo, que disse que o relatório era imprestável, ontem o STF mostrou que imprestável é a defesa de vossa excelência", afirmou.

O deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) afirmou que Dilma, com desejo de poder, entrou para um "vale tudo" em 2014 e mentiu na contabilidade do governo. "A Caixa Econômica Federal não pode bancar a festança do PT e da presidente Dilma", criticou.

Na opinião de Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), Dilma fez uma ginástica contábil na tentativa de iludir o TCU. "A presidente da República cometeu diversos crimes", afirmou.