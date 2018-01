PMDB terá prévias, mas não aventuras, diz Temer O presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), divulgou nesta quinta-feira uma nota na qual reafirma que continua valendo a decisão do partido de realizar as prévias de 17 de março, ?desde que haja mais de um pré-candidato?. A iniciativa ocorre um dia depois dos três candidatos peemedebistas às prévias ? governador Itamar Franco, senador Pedro Simon e ministro Raul Jungmann ? terem reagido mal às declarações do líder na Câmara, Geddel Vieira Lima (BA), favoráveis a uma aliança do partido com a candidatura do tucano José Serra. Michel Temer submeteu o texto da nota a Geddel e ao líder no Senado, Renan Calheiros (AL), antes de divulgá-lo. Em 10 linhas, ele afirma que as declarações de Geddel não representam a posição do PMDB, ?que não se nega a discutir questões políticas com os demais partidos, o que, de resto, vem sendo feito pelos próprios candidatos às prévias?, ressalva. Em seu comunicado, o deputado destaca que a ?tese central do PMDB? na corrida eleitoral é a busca de entendimento que o torne competitivo. ?Caberá ao pré-candidato buscar apoio na sociedade de modo a fazer do PMDB um partido competitivo nas eleições deste ano?, defende. No final, Temer deixa implícita a crítica aos pré-candidatos peemedebistas que querem disputar, mesmo sem terem densidade eleitoral, ao afirmar que o partido ?não se presta a aventuras eleitorais?.