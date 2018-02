PMDB tem a 'honra' de estar ao lado de Dilma, diz Temer O vice-presidente da República e presidente licenciado do PMDB, Michel Temer, afirmou há pouco que seu partido "tem a honra de estar" no atual governo e de pertencer à aliança pela reeleição da presidente Dilma Rousseff. "Foi um governo que deu certo", declarou Temer, em seu discurso na convenção nacional do PT que sacramentou o nome de Dilma como candidata do PT a reeleição.