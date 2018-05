PMDB sugere a Dilma ampliação do Bolsa-Família Na tentativa de se livrar da pecha de partido fisiológico, de olho apenas em cargos, a cúpula do PMDB entregou hoje à pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, documento com sugestões para o programa de governo. Entre as propostas, o partido sugere a ampliação do programa Bolsa-Família. No próximo sábado, o PMDB faz convenção para oficializar o nome do presidente do partido e da Câmara, deputado Michel Temer (SP), como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pela petista.