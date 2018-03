PMDB-SP quer divisão equilibrada de royalties do pré-sal O PMDB de São Paulo, a Associação Paulista de Municípios e a União dos Vereadores do Estado de São Paulo darão início, na próxima quarta-feira, à campanha de mobilização em defesa da divisão equilibrada dos royalties oriundos da exploração de petróleo do pré-sal, cujo projeto está em tramitação no Congresso Nacional. A campanha começará durante o 54º Congresso Estadual de Municípios, que começa na segunda, 22, em Serra Negra (SP). O ex-governador e presidente estadual do PMDB de São Paulo, Orestes Quércia, fechou acordo com representantes da entidade para a realização do movimento.