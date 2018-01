PMDB seleciona nomes para o ministério

BRASÍLIA - Deputados e senadores do PMDB fecharam a lista de candidatos à Esplanada dos Ministérios para o segundo mandato de Dilma Rousseff, que começa no ano que vem. A expectativa do partido é ficar com uma pasta a mais do que as cinco atuais.

Até agora, para apenas uma delas Dilma bateu o martelo: colocar a senadora Kátia Abreu na Agricultura. Como os peemedebistas consideram Kátia Abreu uma escolha pessoal de Dilma, pedem um ministério a mais.

O vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel Temer, pediu que o ministro Moreira Franco (Aviação Civil) seja mantido no cargo. Para as quatro outras vagas requisitadas, o Senado pretende indicar dois nomes e a Câmara, mais dois. A fim de mostrar que está pacificado e em condições de garantir apoio à presidente no Congresso, o PMDB decidiu votar a favor, por exemplo, da proposta que flexibiliza a meta fiscal.

No Senado foram fechados os nomes do líder do governo, Eduardo Braga, para substituir o ministro Edison Lobão nas Minas e Energia, além do líder do PMDB, Eunício Oliveira, para, preferencialmente, ocupar a Integração Nacional, hoje com o PROS. Caso Dilma recuse a Integração para o PMDB, a sigla pedirá que seja mantido na Previdência o ministro Garibaldi Alves.

Clã. Da Câmara, o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, é o candidato para o Turismo, hoje ocupado por Vinícius Lages, afilhado político do presidente do Senado, Renan Calheiros. O problema para Henrique Alves é o fato de ser primo de Garibaldi Alves. O próprio PMDB tem dúvidas se a presidente manteria dois integrantes do clã Alves na equipe. O outro nome é o do deputado Elizeu Padilha, para o Ministério dos Transportes. Como essa pasta deverá continuar com o PR - o favorito é Antonio Carlos Rodrigues, suplente da senadora Marta Suplicy (PT-SP) -, Padilha poderia substituir Garibaldi na Previdência, o que resolveria a vida de Henrique Alves.

O PMDB do Senado considera que não tem nada a reclamar da presidente. Dilma atendeu até o pleito do partido na indicação do presidente da CPI da Petrobrás, Vital do Rego (PB), para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A indicação foi aprovada ontem pelo Senado.

MINISTERIÁVEIS DO PMDB

Kátia Abreu: Indicada para a Agricultura, ela é da cota pessoal de Dilma

Moreira Franco: Michel Temer pediu que ele fosse mantido na Aviação Civil

Eduardo Braga: Nome para substituir Edison Lobão na pasta de Minas e Energia

Eunício Oliveira: O líder do PMDB no Senado pode ocupar a Integração Nacional

Henrique Eduardo Alves: O atual presidente da Câmara pode ficar com o Turismo

Elizeu Padilha: O deputado pode ir para pasta dos Transportes ou para Previdência