PMDB se une ao PT nas eleições no Estado de SP

Baleia afirmou que o vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), deu liberdade ao diretório estadual para intervir em comandos municipais que avaliavam estar enfraquecidos. "É uma aliança vitoriosa nacional com o PT e onde pudemos fazer foi feita. (Foi) melhor."

Para o deputado, a executiva estadual respeitou os grupos políticos de cada cidade ao costurar acordos. Ele ressaltou que também teve entendimentos com o PSDB. E cobrou empenho de prefeitos e vereadores peemedebistas em 2014, avaliando que eles não teriam trabalhado pelo partido em eleições passadas, nas quais a sigla teve "desempenho pífio". "Nossa ótica: o PMDB precisa crescer. Não dá mais para ter bancada estadual e federal diminuída."

No Estado, o PMDB registrou 216 candidatos a prefeito e 197 a vice. Baleia vai se dedicar a acompanhar as campanhas no interior, ao lado do presidente da Federação de Indústrias do Estado (Fiesp), Paulo Skaf. Ambos têm planos para 2014: Baleia quer ser eleito deputado federal e Skaf pretende disputar o governo.

O PT também quer conquistar a capital paulista e o Palácio dos Bandeirantes - e tirá-los da órbita tucana. Mas Baleia não vê conflito de interesse entre petistas e peemedebistas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.