PMDB se reúne para garantir Temer como vice

A principais lideranças do PMDB se reunirão nesta quarta-feira, 20, à noite para decidir a estratégia que o partido deverá tomar para garantir a escolha do presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), para o posto de vice da ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, pré-candidata do PT à sucessão presidencial.

Devem participar do encontro, além de Temer, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-PI), o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e os ministros de Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (pré-candidato ao governo da Bahia), e de Minas e Energia, Edison Lobão. A indicação de Temer para compor a chapa com Dilma é uma escolha compartilhada pelas principais lideranças do partido. O ministro Lobão, que foi citado como possível alternativa a escolha de Temer, confirmou através de sua assessoria que Michel Temer é seu candidato ideal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a assessoria de Temer, o PMDB vai decidir internamente sobre quem deve compor a chapa com Dilma e não irá apresentar alternativas na escolha do vice. Especula-se que o partido priorize fechar o nome do vice enquanto a ministra ainda está atrás do pré-candidato do PSDB, José Serra, nas pesquisas. A previsão seria a de que, quando a candidatura dela decolar, haverá uma margem menor para negociar a aliança.

Outro tema que deve receber atenção no jantar é a sucessão no governo de Minas Gerais. O PMDB, que ocupa atualmente nove governos estaduais, adotou o discurso de "priorizar os governadores". O partido pretende lançar em Minas a candidatura do ministro das Comunicações, Hélio Costa. A possibilidade do ministro concorrer contra um aliado é grande. O PT tem dois pré-candidatos: o ministro de Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel.