PMDB se empenhará por mínimo de R$ 545, diz Temer

Em rápida entrevista, Temer afirmou que se empenhou pessoalmente para diminuir resistências na bancada ao projeto do governo. "Tenho dito que não há condições de um salário mínimo maior", disse. "A cada um real de aumento, a Previdência gastará R$ 283 milhões a mais com benefícios", completou. "No início do próximo ano, podemos ter um salário maior, de R$ 613."

Temer disse que, depois da votação do mínimo, o governo pretende fazer a correção da tabela do Imposto de Renda, de 4,5%. "Logo após a aprovação do salário mínimo, o governo vai mandar imediatamente a proposta da correção da tabela", afirmou.