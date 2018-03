PMDB se arma para eleger 100 prefeitos em SP

"Vamos ter candidaturas a prefeito no maior número de cidades e, onde isso não for possível, temos de garantir o vice", afirmou o ex-deputado federal e ex-prefeito de Sorocaba Renato Amary, coordenador da sigla na região. Segundo ele, além das candidaturas próprias, a legenda vai investir na formação de chapas completas no maior número possível de cidades, a fim de ampliar o quadro de vereadores nos municípios paulistas.

A meta estabelecida pelo presidente estadual do PMDB, Baleia Rossi, é aumentar dos atuais 70 prefeitos para, no mínimo, 100 nas eleições municipais de 2012. Amary, que há dois meses trocou o PSDB pelo PMDB, é otimista e acredita que esse objetivo pode ser ultrapassado."Estamos resgatando antigas lideranças da época de Ulysses Guimarães e Franco Montoro que, por alguma circunstância, acabaram se afastando do partido", contou o ex-prefeito.

De acordo com o coordenador, o PMDB passou as duas últimas décadas "adormecido" na região. A campanha vitoriosa de Temer com a presidente Dilma Rousseff despertou o partido. "As lideranças que estavam encolhidas começam a se manifestar. Vamos ter chapas fortes de vereadores em todas as cidades", promete o peemedebista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.