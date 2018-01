PMDB-RS avaliará eleição nacional após convenções, diz Rigotto O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), disse que a legenda ainda não discutiu, no Estado, que posição adotará na disputa nacional e não quis indicar preferência por algum candidato ao Planalto. O PMDB gaúcho poderá apoiar um palanque nacional ou liberar seus filiados, mas esta decisão só será tomada depois que o quadro de candidaturas estiver definido pelas convenções, analisou Rigotto em entrevista na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul). "Quando tiver esta discussão acontecendo, eu vou me posicionar", afirmou. Ao abordar a análise que o Tribunal Superior Eleitoral realiza de consultas feitas por partidos e candidatos sobre as regras da campanha, Rigotto ponderou que a minirreforma eleitoral teve avanços limitados, mas que precisam ser preservados. Ele citou, como exemplos positivos, a proibição de showmícios e distribuição de brindes. "O TSE só vai explicar melhor o que pode ou não ser feito", avaliou, sem considerar que esta análise, mesmo faltando poucos meses para a eleição, represente insegurança jurídica. O governador, que anunciou na semana passada sua candidatura à reeleição, defendeu restrições à divulgação de pesquisas nos dias que antecedem a votação, lembrando que esta medida só poderia ser adotada para as próximas eleições. Na fase final de campanha, a pesquisa pode induzir os eleitores, justificou ele. O candidato a vice-governador na chapa de Rigotto será indicado pelo PTB. O PMDB fará amanhã sua convenção estadual, que formaliza a candidatura de Rigotto.