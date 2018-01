PMDB-RO vão vê risco da reeleição de Confúcio O presidente em exercício do PMDB de Rondônia, Tomás Correia, negou, em entrevista ao Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado, que a operação da Polícia Federal que envolveu Confúcio Moura coloque em xeque a reeleição do governador do partido. Esta manhã, a PF deflagrou a Operação Plateias, que desarticulou um esquema de corrupção que tinha por objetivo abastecer o caixa de campanhas do PMDB no Estado.