PMDB-RJ reconhece 'erro' na briga durante CPI

Em nota, o PMDB-RJ informa que Picciani reuniu-se nesta sexta-feira, 23, com Jéssica Ohana, de 21 anos, "que lamentavelmente se envolveu na confusão ocorrida na Câmara Municipal". "Jessica é um quadro extraordinário e muito querida por todos nós. Errar é humano. Erramos ainda mais quando somos jovens, mas são os erros que nos ensinam a errar menos. Vamos em frente e buscar, com mais diálogo interno, ter mais acertos do que erros", disse Picciani, segundo a nota oficial do partido.

O presidente regional do PMDB determinou que dirigentes e líderes dos núcleos do partido - Juventude, Mulher, Afro, Verde e Sindical - "não promovam ações sem prévia discussão com a Executiva do partido". O vereador Chiquinho Brazão, também em nota, disse que "repudia qualquer ato de violência praticado tanto pela militância do PSOL, quanto por correntes políticas de qualquer natureza". "O que se viu no plenário foi um exemplo de falta de civilidade, até com agressões a membros da CPI. Mesmo assim, mantenho o compromisso de respeitar a participação popular, dando total transparência aos nossos trabalhos" disse Brazão. Nove apoiadores de Brazão foram detidos nesta quinta por se envolverem em briga com os manifestantes contrários à atual composição da CPI. Dois deles eram funcionários do governo do Estado e foram exonerados.