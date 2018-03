PMDB recruta licenciado para garantir mínimo de R$ 545

Secretários de Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Picciani e Pedro Paulo afastaram-se temporariamente de seus cargos e reassumiram os mandatos para participarem da votação de hoje. Alves contava, ainda, com o retorno de Luiz Pitiman, mas ele não conseguiu se desincompatibilizar a tempo da secretaria de governo do Distrito Federal.

Em reunião com a bancada na manhã de hoje para debater a reforma política, o vice-presidente Michel Temer fez um apelo para que os peemedebistas votem unidos a favor do governo. "Não quero influenciar o voto de ninguém, mas gostaria que déssemos uma demonstração de unidade do partido", pediu Temer.

Ele ponderou que neste momento o PMDB tem uma posição a favor do governo e no futuro, poderá ter uma posição contrária. Ressaltou, no entanto, que a votação majoritária do partido a favor do mínimo de R$ 545 refletirá "o poder e a força política do PMDB e de sua bancada", concluiu.