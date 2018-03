PMDB reafirma apoio à política do governo sobre mínimo O líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), reafirmou hoje o apoio à política de valorização do salário mínimo defendida pelo governo e o aumento do mesmo para R$ 545. Em nota divulgada na noite de hoje, Henrique Alves considera que a política salarial em curso "vem dando certo, por refletir ganho real de salário para o trabalhador, compatível com o desempenho positivo da economia brasileira".