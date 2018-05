PMDB quer relatar projeto sobre partilha do pré-sal O líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves, afirmou há pouco que o partido faz questão de indicar o relator para o projeto enviado esta semana ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o regime de partilha dentro do novo marco regulatório do pré-sal. Ele fez o anúncio durante reunião aberta da bancada do PMDB com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão.