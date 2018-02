PMDB quer que Fogaça confirme candidatura no RS A cúpula municipal do PMDB de Porto Alegre pedirá que o prefeito José Fogaça confirme logo a candidatura à reeleição. O presidente da Câmara Municipal, Sebastião Mello (PMDB), e o líder da bancada na Casa, Haroldo de Souza, afirmaram acreditar que é hora de começar a articular acordos de apoio a Fogaça e temem que a indefinição, se persistir, estimule partidos aliados a partirem para candidaturas próprias. O prefeito de Porto Alegre não nega que é candidato, mas também não confirma, abertamente, preferindo sugerir que a aliança que lhe dá sustentação discuta se quer ir unida para o primeiro turno antes de escolher o nome. Fogaça foi eleito pelo PPS, mas voltou ao PMDB em 2007. O governo dele mantém o apoio do PPS e conta também com o PTB, PP, PDT e PSDB. PPS, PDT e PSDB demonstraram intenção de apresentar candidaturas.