PMDB quer mudança em cargos de confiança na Câmara Sem a visibilidade das grandes mudanças, uma batalha pelo preenchimento de cargos sem concurso público e por indicação política ocorre nos bastidores da Câmara. Com o novo presidente, Michel Temer (PMDB-SP), as pressões por troca de afilhados políticos nos espaços da Casa têm provocado tensão entre o PT, que comandou a administração nos últimos dois anos, e o PMDB, que tenta fazer indicações para atender às demandas dos seus deputados. O líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), defende a troca de funcionários. ?Toda administração nova tem pessoas de confiança. É natural, não imposição dos partidos?, alega. ?É questão administrativa. Não há pressão partidária.?