PMDB quer consolidar vaga de vice em chapa com PT O PMDB tem a expectativa de formalizar na próxima semana o pré-acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT para assegurar a indicação de um vice na chapa que disputará a presidência da República com Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil. Um jantar marcado para esta noite na casa do líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), a cúpula do partido pretende dar mais um passo na direção do acordo.