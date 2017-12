PMDB presidirá Comissão de Orçamento no Senado A bancada do PMDB no Senado decidiu em reunião nesta terça-feira a indicação dos parlamentares que presidirão três comissões permanentes e a Comissão Mista do Orçamento. O senador José Maranhão (PB) ficará a frente do Orçamento. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ficará sob a presidência do senador Joaquim Roriz (PMDB-DF); a do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle será comandada pelo senador Leomar Quintanilha (TO); e a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação foi criada para acomodar na sua presidência o senador Wellington Salgado (MG). Ciência e Tecnologia era uma subcomissão da Comissão de Educação, mas foi desmembrada nesta manhã pelo PMDB e adquiriu status de comissão. Nesta tarde, o PMDB decidirá se escolhe na bancada o vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), ou entrega o cargo ao senador Francisco Dornelles (PP-RJ). Na reunião, ficou decidido ainda que o senador Romero Jucá (RR) continuará exercendo o cargo de líder do Governo, como havia acertado com o presidente Lula. O partido se dispõe, também, a avalizar a indicação da senadora Roseana Sarney (PMDB-MA) para o cargo de líder do Governo no Congresso.