PMDB-PR quer mobilização por candidato próprio O presidente do diretório estadual do PMDB do Paraná, deputado estadual Waldyr Pugliesi, um dos que assinaram a ação judicial que pretendia a suspensão da convenção do partido, realizada hoje, disse que é preciso, a partir de agora, uma mobilização daqueles que defendem a discussão de uma candidatura própria. "Aqueles que defendem candidatura própria tem que trabalhar para, em junho, comparecer à convenção nacional e colocar uma ou duas pré-candidaturas para disputar", afirmou.