PMDB pede na Justiça mandato de quem deixar a sigla

A resolução dirá que o PMDB não fornecerá "carta de anuência" para nenhum detentor de cargo eletivo, nas esferas federal, estadual e municipal. Hoje, embora na dependência de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dois novos partidos - Solidariedade e PROS - disputam os parlamentares nos corredores do Congresso. Quando se transferem, os deputados levam consigo cerca de R$ 700 mil do fundo partidário e dois segundos e meio do tempo de propaganda de TV.