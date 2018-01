PMDB paranaense nega legenda para mensaleiro Ainda sob a expectativa de fechar uma aliança com o PSDB do governador Roberto Requião à reeleição, mas não definiu o vice. A convenção negou legenda ao ex-deputado federal José Borba, que renunciou ao cargo para evitar a sua cassação por causa do envolvimento no escândalo do mensalão. Ele recebeu R$ 2,1 milhões da SMP&B de Marcos Valério. Perguntado sobre uma possível tentativa de candidatura do ex-deputado, Requião foi taxativo: "Eu espero que não." O vice-governador Orlando Pessuti também ratificou a decisão: "A Executiva avaliou e não aceitou a inscrição, porque isso criaria um problema ético para o PMDB." Sobre a coligação com os tucanos e a possibilidade de um palanque no Paraná para o candidato tucano Geraldo Alckmin, Requião desconversou. "Vamos aguardar a decisão dele." Caso não ocorra a aliança, o PMDB paranaense deverá concorrer com chapa pura (quando o candidato e o seu vice são do mesmo partido). "Não vamos decidir nada ainda, vamos aguardar o dia 30 de junho, quando os outros partidos fizerem suas convenções para formarmos a chapa vencedora", disse Requião.