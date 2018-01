PMDB oposicionista insiste na convenção extraordinária Enquanto a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não sai - sobre se é possível o PMDB trocar com o PSDB o calendário do horário eleitoral -, o grupo oposicionista do PMDB ensaia uma reação a essa troca, que adiaria para maio as inserções peemedebistas e foi considerada mais um golpe da ala governista. Prevista para o próximo 3 de março, a convenção extraordinária articulada pelos oposicionistas do partido, além de reafirmar a candidatura própria, terá como objetivo regulamentar o uso do tempo das inserções do PMDB em rádio e TV. Esse horário eleitoral gratuito passaria a ser, então, da responsabilidade exclusiva do candidato escolhido na prévia, marcada para 17 de março. O grupo oposicionista, que tem no ex-governador Orestes Quércia (SP) um de seus líderes, dá como certa a realização da convenção extraordinária. Para convocar a convenção extraordinária são necessários votos de 1/3 dos 514 delegados partidários. Esse número já estaria garantido e, a partir de agora, o grupo trabalha para conseguir a maioria absoluta (50% mais 1) para votar o pacote de medidas que fortalecerá uma futura candidatura própria. "Se não conseguirmos, é um sinal de que o PMDB não quer ter candidato próprio para disputar a sucessão presidencial", disse um assessor de Quércia. Nesse caso, o grupo oposicionista teria dois caminhos, explica o mesmo assessor. "Podemos ir para a briga na prévia e, depois, em junho, na convenção. Ou, dizer que não queremos uma prévia de mentira e aí, cada um vai para o seu lado", afirmou. Na prática, avalia o assessor quercista, seria o mesmo que oficilizar o racha do PMDB, já dividido entre as promessas de apoio ao PT e ao PSDB. Para os oposicionistas, antecipar para março uma decisão que só seria tomada em junho é o único modo de definir a posição do partido na eleição presidencial. Para o presidente nacional do partido, deputado federal Michel Temer, que está negociando com os tucanos a troca de horário eleitoral - o PSDB ficaria com as datas do PMDB, em março, que faria suas inserções em maio -, a ala de oposição "chove no molhado". "Basta ler o estatuto do partido. Ele estabelece que o candidato escolhido na prévia será necessariamente homologado na convenção. Eu cumpro as decisões do partido. Se houver número necessário de assinaturas para convocar uma convenção extraordinária, ela será convocada", afirmou. Temer ressaltou, no entanto, que não há unidade no PMDB em torno da candidatura própria nem de eventuais apoios aos candidatos do PT ou do PSDB. "É verdade, essa é uma peculiaridade do PMDB. Na presidência, tenho ouvido as várias correntes para, afinal, exprimir uma manifestação do partido, que virá na convenção, em junho." Temer confirmou o convite ao PMDB para indicar o nome do vice na chapa encabeçada pelo ministro José Serra (Saúde), candidato tucano à sucessão presidencial. "A hora é de diálogo e não de escolher nomes", disse, negando que ele próprio poderia participar da chapa. "Seria difícil, dois de São Paulo, não soma", disse Temer, sobre uma futura composição com o ministro Serra.