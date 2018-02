PMDB oferece ao DEM de Cesar Maia vaga ao Senado Na tentativa de levar o DEM para a coligação pela reeleição do governador peemedebista Luiz Fernando Pezão, o PMDB-RJ ofereceu ao ex-prefeito Cesar Maia a vaga de candidato ao Senado na chapa. Maia é pré-candidato do DEM ao governo do Estado e vinha dizendo que não havia hipótese de apoiar Pezão. A oferta da candidatura ao Senado, no entanto, mudou o cenário. A inclusão do DEM na coligação de Pezão deverá ser anunciada na manhã desta segunda-feira, 23.