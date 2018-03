PMDB no Senado reitera, em nota, 'total apoio' a Sarney A bancada do PMDB no Senado divulgou nota hoje na qual reitera "total apoio" à candidatura do senador José Sarney (PMDB-AP) para a presidência da Casa. "Compreendemos que a candidatura José Sarney representa o desejo ''de 19 dos 20 senadores'' (o vigésimo é o próprio Sarney) da bancada peemedebista e dos partidos aliados que abraçaram as propostas do PMDB para dirigir o Senado Federal no biênio 2009/2011", diz a nota. Para a bancada, "a biografia do senador José Sarney representa a garantia de que teremos, novamente, uma gestão peemedebista fundamentada na eficiência e no fortalecimento do parlamento brasileiro".