PMDB nega envolvimento em corrupção na Petrobrás e pede apuração

A Executiva Nacional do PMDB divulgou nota nesta quarta-feira, 19, repudiando "toda e qualquer acusação que esteja sendo feita ao partido, como beneficiário" do esquema que está sendo investigado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal.

Nessa terça-feira, o empresário Fernando Antonio Falcão Soares, o Fernando Baiano, entregou-se à Polícia Federal, em Curitiba. Ele é apontado pelas investigações como o operador do PMDB no esquema de corrupção de propinas e corrupção envolvendo a Petrobrás. Seu depoimento está previsto para esta quarta. No início da tarde, Fernando Baiano passou por exames no Instituto Médico Legal (IML).

No texto, o partido diz que, se alguém de apresentou como representante ou operador do PMDB, o fez "indevida e desautorizadamente", "em caráter pessoal ou no interesse de terceiros", e deverá responder por seus atos perante a lei.

O PMDB, que se apresenta como o maior partido do Brasil, diz que exige plena apuração dos fatos e publicação das conclusões, quando, segundo a legenda, "restará provado que deles nunca teve nenhuma participação ou benefício."