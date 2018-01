PMDB não tem embaraço político para ocupar cargos, diz Temer O sepultamento da candidatura presidencial do PMDB eliminou os "embaraços políticos" para que a legenda assumisse cargos no governo federal. A avaliação é do presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (SP), que diz, no entanto, não participar, da indicação de integrantes do partido para ocuparem cargos na administração federal. "Pode ser que setores do PMDB discutam com integrantes do governo a indicação de postos, mas essa não é uma negociação institucional e nem do partido", declarou Temer à Agência Estado. "O PMDB não terá candidato próprio, uma posição contrária a que eu defendia. Com isso, não há embaraços políticos para o partido participar do governo e, se for chamado, ouvirá as propostas, mas não deve pleitear absolutamente nada", acrescentou. Reportagem publicada na edição desta quarta-feira de Estado apurou que para ingressar no governo e apoiar a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o partido teria exigido o comando do Ministério da Saúde, a presidência da Eletrobrás, cargos na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), todas as diretorias da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e pelo menos uma diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Temer negou ter participado da definição do pleito e prefere referendar as palavras do ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, sobre a eventual participação peemedebista no governo Lula. "Sempre fui favorável ao que o ministro Tarso Genro diz que deveríamos formalizar coalizões governamentais e não a entrega pura e simples de cargos", explicou. "Entendemos que o PMDB, se participar do governo, deve assumir responsabilidades por determinados setores e não apenas deixar todas as obrigações nas mãos do presidente."