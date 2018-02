'PMDB não quer o Senado porque o Temer não tem influência lá', afirma dirigente petista Nos bastidores da equipe de transição do governo Dilma, a razão de o PMDB insistir em indicar o candidato à Presidência da Câmara tem nome e sobrenome: o do vice-presidente eleito Michel Temer. "O PMDB não quer o Senado porque o Temer não tem nenhuma influência lá", disse nesta sexta-feira ao Estado um integrante da cúpula petista - que pediu para não ter seu nome divulgado. "Os senadores (do PMDB) que estão lá têm cabeça própria e o Temer não garantiu o apoio deles à Dilma nem durante a campanha, que dirá no governo", acrescentou o dirigente.