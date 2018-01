PMDB não deixará de examinar a Petrobras, diz Lobão O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou, nesta terça-feira, 13, que o seu partido, o PMDB, "não irá se afastar do interesse em se examinar questões relativas à Petrobras" e ressaltou que não é função de ministro de Estado opinar sobre a autonomia do Congresso Nacional. Reportagem da Revista Época, publicada no último final de semana, que denunciou um suposto esquema de corrupção na estatal que teria direcionado recursos a políticos do PMDB e até à campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. Ele acrescentou ainda que CPI é um instrumento da democracia,